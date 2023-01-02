В больнице скончался еще один пострадавший от ракетной атаки на Киев 31 декабря
В больнице утром 2 января скончался еще один пострадавший в результате российской ракетной атаки на столицу 31 декабря
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - написал он.
- 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы . Сообщалось о гибели одного человека, еще 21 человек получил ранения.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 41.65Продажа 42.75
- Актуальное
- Важное