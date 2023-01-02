Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - написал он.

31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы . Сообщалось о гибели одного человека, еще 21 человек получил ранения.

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.