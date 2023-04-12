В больнице скончались два человека, раненых в результате российского обстрела Славянска 27 марта
В больнице скончались еще два человека, раненых в результате российского ракетного обстрела Славянска Донецкой области, произошедшего утром 27 марта
Об этом сообщил руководитель Славянского МВА Вадим Лях.
"К сожалению, изменилась статистика по масштабному обстрелу , который осуществила Российская Федерация на ул. Торской 27 марта. Тогда у нас было 36 раненых ф двое погибших жителей общины. Пятеро раненых находились в очень тяжелом состоянии. К сожалению, двоих из них спасти не удалось, они скончались в больнице", - написал он.
"Теперь статистика обстрела выглядит так: 4 убиты, 34 ранены", - добавил Лях.
Напомним, что оккупанты обстреляли город ракетами С-300.
- За сутки 10 апреля российская армия ранила пятерых мирных жителей Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное