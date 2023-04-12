Об этом сообщил руководитель Славянского МВА Вадим Лях.

"К сожалению, изменилась статистика по масштабному обстрелу , который осуществила Российская Федерация на ул. Торской 27 марта. Тогда у нас было 36 раненых ф двое погибших жителей общины. Пятеро раненых находились в очень тяжелом состоянии. К сожалению, двоих из них спасти не удалось, они скончались в больнице", - написал он.

"Теперь статистика обстрела выглядит так: 4 убиты, 34 ранены", - добавил Лях.

Напомним, что оккупанты обстреляли город ракетами С-300.