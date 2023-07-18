Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в telegram .

По его словам, женщина стала 24 жертвой ракетного удара по многоэтажке в Умани, который россияне нанесли 28 апреля 2023 года.

"В больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций... и к сожалению. Соболезнования родным! Не простим!" – написал Табурец.