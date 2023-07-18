В больнице скончалась женщина, пострадавшая от ракетного удара РФ по Умани 28 апреля
В больнице скончалась Ирина Шевченко, за жизнь которой боролись медики после ракетного удара россиян по Умани 28 апреля
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в telegram .
По его словам, женщина стала 24 жертвой ракетного удара по многоэтажке в Умани, который россияне нанесли 28 апреля 2023 года.
"В больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций... и к сожалению. Соболезнования родным! Не простим!" – написал Табурец.
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28 апреля в Умани во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей .
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