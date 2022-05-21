В больнице Северодонецка остались три врача и 5 медсестер

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на слова руководителя больницы Романа Водяника.

По словам Водяника, обстрелы оккупантов практически разрушили больницу, рядом со зданием остались взрывоопасные предметы.

"В нашем медицинском учреждении осталось работать всего три врача. Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов. Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера – 12 тяжелораненых. Медикаментами и продуктами питания мы обеспечены примерно на десять дней", - сказал руководитель коммунального некоммерческого предприятия "Северодонецкая городская многопрофильная больница" Роман Водяник.

На временно оккупированных территориях расположено 235 медицинских учреждений. В оккупации находятся более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых – в Херсонской области.

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