English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье В больнице Северодонецка остались три врача и 5 медсестер

В больнице Северодонецка остались три врача и 5 медсестер

21 мая, 2022 суббота
18:06
Здоровье На фото больница Северодонецка

На стационарном лечении в медицинском учреждении Северодонецка находятся 20 пациентов. В больнице остались три врача, им помогают 5 медсестер

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на слова руководителя больницы Романа Водяника.

По словам Водяника, обстрелы оккупантов практически разрушили больницу, рядом со зданием остались взрывоопасные предметы.

"В нашем медицинском учреждении осталось работать всего три врача. Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов. Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера – 12 тяжелораненых. Медикаментами и продуктами питания мы обеспечены примерно на десять дней", - сказал руководитель коммунального некоммерческого предприятия "Северодонецкая городская многопрофильная больница" Роман Водяник.

  • На временно оккупированных территориях расположено 235 медицинских учреждений. В оккупации находятся более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых – в Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Луганск
война с Россией
Читайте также:
Роман Костенко
19 мая, 2022 четверг
Путин набирает молодых офицеров вместо профнепригодных старых генералов - полковник СБУ Костенко
окупант
21 мая, 2022 суббота
Враг готовится к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении, - ISW
Берлусконі
21 мая, 2022 суббота
Берлускони заявил, что Европа должна "убедить украинцев на условия Путина"
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
21 мая
18:19
На Луганщине оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
18:19
Эксклюзив
Тайру и пленных женщин-медиков нужно требовать обменять на Медведчука, - волонтер Корчинская
18:10
Эксклюзив
Главный маркер, что США хочет победы Украины — это предоставление конкретного оружия, — военный экс-прокурор Чумак.
18:07
Глава сербской части Боснии выступил против введения антироссийских санкций
17:59
Эксклюзив
На Житомирщине мэры городов вместе с военными построят линию обороны, - мэр Житомира Сухомлин
17:55
С сегодняшнего дня эвакуация из Мариуполя невозможна. На блок-постах стоят кадыровцы и Росгвардия, – советник мэра Андрющенко
17:50
Эксклюзив
Россияне обстреливают Сумскую и Черниговскую области, чтобы сдерживать ВСУ от переброски на Восток и Юг Украины, - военный эксперт Киричевский
17:42
Украина ждет согласия министров обороны 40 стран на передачу реактивных систем залпового огня Multiple Launch Rocket System, - Зеленский
17:41
Альтернатива статусу Украины как кандидата в члены ЕС станет очередным компромиссом Европы с РФ, - Зеленский
17:39
В Белгороде-Днестровском мужчина пропагандировал идеи "русского мира" и распространял антиукраинские материалы
17:36
На фото гранаты, которые оставили оккупанты
В Киеве обнародовали список неразминированных парков
17:18
В ходе встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 5 стран устроили демарш из-за выступления представителя РФ, - Reuters
17:12
Эксклюзив
экономика
Когда в Украину поступят все оговоренные пакеты помощи США и ЕС, курс доллара стабилизируется.
17:08
Россияне временно оккупировали 235 медицинских учреждений, - Ляшко
17:07
Нам всем нужно помогать Украине со вступлением в ЕС, – премьер-министр Португалии
16:48
Зеленский - Европе: Если не можете предоставить Украине военную технику, мы будем покупать ее
16:47
Обновлено
Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине. 6 раненых, могут быть повторные удары
16:47
Португалия намерена курировать восстановление учебных заведений в Украине
16:30
Последний день на Азовстали. BABYLON&#39;13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом в Мариуполе
16:21
Россияне уничтожили почти 90% домов в селе Ольховка Харьковской области, - Синегубов
16:18
В фильтрационных лагерях на Донетчине находятся почти 4 тысячи мужчин, - Денисова
16:16
Около 1 тыс. украинцев эвакуировались в Японию
16:06
Венгрия
ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии, - вице-президент Европарламента Барли
16:03
Обновлено
Россияне обстреляли Сумщину с территории РФ
15:56
В Донецкой области сокращают сроки комендантского часа
15:53
Сербский политолог высказался, что НАТО должно нести ответственность за войну в Украине. Россия продвигает псевдоэксперта
15:53
На фото украинские дети в Болгарии
Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи
15:43
На юге Одесчины введены новые ограничения вблизи границы
15:39
Зверства россиян в Украине не останутся безнаказанными, но это будет долгий процесс, - еврокомиссар
15:39
Горсовет Мариуполя просит украинские СМИ не распространять российские видео о выходе военных из Азовстали
15:36
Португальский премьер Антониу Кошта посетил Ирпень
15:23
Аляска
На Аляску прибыли первые украинские беженцы
15:23
единая россия
Оккупанты крадут оборудование из больниц Мариуполя и выдают его за помощь от "Единой России"
15:21
Лидер турецких правых считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "продлит войну в Украине"
15:12
Эксклюзив
Путин выполнил свою задачу номер один, – политтехнолог Голобуцкий
14:59
Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет
14:58
"В Россию не пожалуешься": "Мобилизированные" из ОРДО ищут правозащитные организации для бегства с войны
14:56
ЕС выступил за приостановку работы России и Беларуси во Всемирной таможенной организации
14:48
Эксклюзив
На Изюмщине враг выключает украинские информационные каналы и устанавливает трансляцию телевидения из мордора, - боец "Легиона Свободы"
14:43
Александр Шалленберг
Было бы некорректно исключать РФ из всех площадок международного диалога, – глава МИД Австрии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV