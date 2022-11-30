В больнице оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян в течение прошлой недели, - Генштаб
В оккупированной Горловке захватчики ограничили доступ гражданских в одну из больниц. А в Донецк доставлено более 720 раненых россиян
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
А во временно оккупированной Горловке одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.
- В течение 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета. Также подтверждено поражение района расположения подразделения врага в Сватово, около 20 погибших.
- Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения к 29 ноября ориентировочно составили 88 380 оккупантов. За 28 ноября украинские защитники уничтожили 480 российских военных.
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