В больнице Одесской области сломалась кислородная станция

Об этом сообщает Радио Свобода.

“У нас установлены четыре криоцилиндра, каждый по полтонны. В общей сложности хватает двух цилиндров на сутки-полтора. Криоцилиндры используем для тяжелых пациентов, остальные нужды перекрываем концентраторами, забрали их у семейных врачей", – сообщил анестезиолог больницы Иван Черненко. Также в больнице есть кислородные баллоны.

Реанимационное отделение на 25 коек требует до двух тонн кислорода в сутки, основное "ковидное" на 45 коек – также около двух тонн. Станция сломалась три дня тому назад. Врач отметил, что, насколько ему известно, сломался блок управления станцией.

Генеральный директор больницы Дмитрий Кущенко пояснил, что наладить кислородную станцию должны в течение недели.

"Станция рассчитана на 15 кубических метров. Она работала в усиленном режиме месяц и, наверное из-за нагрузки, перестала работать. Специалисты два дня проводили диагностику кислородной станции. Они говорят, что проблема в программном обеспечении, ее нужно перепрограммировать. Обещают решить эту проблему в течение недели», – сообщил генеральный директор.

Больница начала принимать ковидных больных 5 октября, и с тех пор нагрузка на станцию значительно возросла. До новой волны COVID-19 станция обеспечивала реанимацию, родильное и другие отделения. Она способна выдавать 150 литров кислорода в минуту, следовательно, за час наполняет два кислородных баллона, каждый по 6,3 тысячи литров. Станцию установили в начале года, а запустили в конце весны - начале лета.