В больнице Киева умерла пострадавшая в результате ракетных обстрелов 29 декабря
В Киеве в больнице скончалась 40-летняя женщина, пострадавшая в результате ракетных обстрелов захватчиков в канун Нового года, 29 декабря
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
"Умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии", - пишет Кличко.
Сообщается, что это третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года.
Напомним, утром 29 декабря на территории Киевской области, а также в столице работала противовоздушная оборона. Обломками сбитых российских ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском и детская площадка в Печерском районе.
Тогда писали о трех пострадавших. В том числе – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.
Также известно, что двое спасли из поврежденного частного дома.
- Также во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб, 21 человек получил ранения. В больнице утром 2 января скончался еще один пострадавший в результате российской ракетной атаки на столицу 31 декабря.
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