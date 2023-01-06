В больнице Киева умерла пострадавшая в результате ракетных обстрелов 29 декабря

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

"Умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии", - пишет Кличко.

Сообщается, что это третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года.

Напомним, утром 29 декабря на территории Киевской области, а также в столице работала противовоздушная оборона. Обломками сбитых российских ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском и детская площадка в Печерском районе.

Тогда писали о трех пострадавших. В том числе – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.

Также известно, что двое спасли из поврежденного частного дома.

Также во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб, 21 человек получил ранения. В больнице утром 2 января скончался еще один пострадавший в результате российской ракетной атаки на столицу 31 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb