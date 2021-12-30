В больнице Харьковской области взорвали банкомат
В ночь на 30 декабря в больнице в Харьковской области произошел взрыв банкомата
Об этом сообщает Нацполиция .
Сообщения о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46.
Во время осмотра происшествия специалисты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.
Следователи приступили к производству по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
Правоохранители выясняют личности причастных к совершению преступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное