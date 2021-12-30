В больнице Харьковской области взорвали банкомат

Об этом сообщает Нацполиция .



Сообщения о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46.



Во время осмотра происшествия специалисты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.



Следователи приступили к производству по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.



Правоохранители выясняют личности причастных к совершению преступления.

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