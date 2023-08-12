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В больнице Днепра в результате действия препарата погиб ребенок, пострадали еще 11 пациентов

12 августа, 2023 суббота
15:24
Общество

В городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. М. Ф. Руднева в городе Днепр из-за побочной реакции на медицинские препараты, введенные во время операции, погиб 11-летний мальчик и пострадали 11 пациентов, среди которых шестеро детей

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Отмечается, что пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств. Предварительно речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза.

Пострадавших пациентов перевели в другие медицинские учреждения, где им предоставляется необходимая медицинская помощь. По состоянию на 12 июня известно об 11 пострадавших, среди них - 5 взрослых и 6 детей.

5 взрослых пациентов доставлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. За их жизнь продолжают сражаться врачи.

Накануне ночью скончался 11-летний мальчик.

В Минздраве добавили, что на партию подозреваемых в побочном действии препаратов наложен карантин, она изъята из обращения в медучреждении. Также Гослекслужба проводит собственное расследование, по результатам которого будут приниматься соответствующие управленческие решения.

Известно, что медицинские препараты больница закупала самостоятельно, а не получала через централизованные закупки.

Также после инцидента прокуратура Днепропетровщины открыла производство по ненадлежащему исполнению обязанностей медиками. По данным прокуратуры, в больнице Днепра провели оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям от 3 до 17 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

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Днепр
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