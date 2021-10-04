В больнице Белой Церкви произошел пожар, есть пострадавший

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

"4 октября в 5 ч. 37 мин. В г. Белая Церковь в двухэтажном здании первой городской больницы в палате на втором этаже произошло короткое замыкание электрообогревателя с последующим горением, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.



Были эвакуированы 13 больных.

Отмечается, что пожар на площади 1 м2 ликвидировали в 5 ч. 56 мин. К тушению привлекалось 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

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