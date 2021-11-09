В больницах заняты более 70% COVID-кроватей, - Ляшко

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.



"Сейчас имеем наибольшее количество выделенных кроватей под COVID-19 - 76 401 койку. Из них занято 51 926 койок. На реанимационных койках находится 3 645 пациентов", - сказал Ляшко.



Он напомнил, что за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество летальных исходов среди больных коронавирусом - 833.

Напомним, за минувшие сутки, 8 ноября, в Украине зафиксировали 18 988 случаев заболевания COVID-19.

"Мы можем констатировать, что текущая смертность в Украине в полтора - два раза меньше пиковых значений 2021 года в отдельных европейских странах. Следует также понимать, что смертность является отложенным показателем и может расти в течение 2-3 недель после стабилизации заболеваемости", - добавил. министр.