В больницах заняты более 70% COVID-кроватей, - Ляшко
Из более 76 тыс. больничных коек, выделенных для больных COVID-19, занято почти 52 тыс. В реанимациях с коронавирусом находятся 3,6 тыс. пациентов
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.
"Сейчас имеем наибольшее количество выделенных кроватей под COVID-19 - 76 401 койку. Из них занято 51 926 койок. На реанимационных койках находится 3 645 пациентов", - сказал Ляшко.
Он напомнил, что за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество летальных исходов среди больных коронавирусом - 833.
- Напомним, за минувшие сутки, 8 ноября, в Украине зафиксировали 18 988 случаев заболевания COVID-19.
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