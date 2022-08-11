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В больницах установили 109 кислородных станций с начала года

11 августа, 2022 четверг
04:33
Здоровье

В больницах Украины с начала года установлено 109 кислородных станций, из-за потенциального увеличения больных COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала года в больницах уже установлено 109 кислородных станций. В конце прошлого года государство приобрело 225 кислородных станций, еще 119 станций куплены общинами за субвенции из госбюджета", - говорится в сообщении.

По данным прессслужбы, продолжается процесс подключения и запуска кислородных станций.

Добавляют, что каждая кислородная станция может генерировать от 120 до более чем 500 литров кислорода ежеминутно. Ранее большинство больниц снабжали пациентов кислородом благодаря прикроватным кислородным концентраторам малой мощности или кислородным баллонам, которые приходилось заправлять несколько раз в день.

  • 7 августа Минздрав объяснил украинцам, как действовать в случае радиационной аварии. Россия не соблюдает никакие законы и правила ведения войны, поэтому каждый гражданин Украины должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.

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