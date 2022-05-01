В больницах Украины оккупанты уничтожают оборудование, заставляют медиков лечить россиян и не позволяют им эвпкуироваться, - украинская разведка
В больницах на временно оккупированных территориях Украины россияне уничтожают оборудование, заполняют места своими ранеными и заставляют медиков лечить, в результате чего украинцы не могут получить помощь
Об этом говорится в телеграмме ГУР МО.
"Граждане, остающиеся на оккупированных территориях практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются заведения, не хватает врачей, запрещена доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий", - отметили в разведке.
Из инфекционного отделения Старобельска в Луганской области россияне вывезли все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и Кабмина, в частности аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.
В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска в Харьковской области больных с открытой формой туберкулеза не лечили и выгнали на улицу. Помещение для лечения инфекций заполняют ранеными оккупантами. Медперсонал вынуждают работать на россиян и проверяют на полиграфе. Не прошедших детектор лжи принудительно отправляют воевать.
В Пологовской центральной районной больнице в Запорожской области захватчики устроили склад боеприпасов. Медикам запрещают лечить местных жителей.
В Херсонской области в Олешковской районной больнице и городской больнице Голой Пристани вынужденно лечат оккупантов. Медикам не разрешают эвакуироваться на подконтрольную украинскому правительству территорию.
Больницы Балаклеи в Харьковской области заполнены россиянами. Медиков принудительно выгоняют на работу. Украинцы остаются без лечения.
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