В больницах России раненых военных агитируют возвращаться на войну против Украины, - разведка
Оккупанты усиливают антиукраинскую и антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях
Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Лечение пропагандой – раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну. ... Российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий", - идет в уведомлении.
Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости освобожденных украинцев, материалы о фейковости мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины.
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