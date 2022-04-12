В больницах России раненых военных агитируют возвращаться на войну против Украины, - разведка

Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Лечение пропагандой – раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну. ... Российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий", - идет в уведомлении.

Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости освобожденных украинцев, материалы о фейковости мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины.

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