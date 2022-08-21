В больницах Николаева находятся 369 пострадавших от преступлений оккупантов
По состоянию на 21 августа в николаевских больницах находятся 369 гражданских жителей, пострадавших от преступлений российской армии
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в телеграме.
Как говорится в сообщении, на 21 августа в больницах Николаева находятся 369 пострадавших от преступлений российской армии.
"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 369 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 66 пострадавших получили помощь амбулаторно. Всем скорейшего выздоровления", - пишет Замазеева.
- По состоянию на 20 августа российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта.
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