Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в телеграме.

Как говорится в сообщении, на 21 августа в больницах Николаева находятся 369 пострадавших от преступлений российской армии.

"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 369 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 66 пострадавших получили помощь амбулаторно. Всем скорейшего выздоровления", - пишет Замазеева.

По состоянию на 20 августа российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта.

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