В больницах Киева возобновляют плановые операции

Об этом сообщает КГГА.



"Согласно приказу Минздрава № 507 медучреждения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств, если не занято более 50% коечного фонда хирургического профиля", - информирует КГГА.



Это объясняется необходимостью иметь резерв коек для раненых и не имеющих шансов выжить без врачебного вмешательства.



Кроме того, все плановые госпитализации, позволяющие избежать тяжелых осложнений для здоровья пациента, будут проводиться безотказно в обязательном порядке.



"Человек, нуждающийся в плановой операции, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного консультативно-диагностического центра, чтобы определиться относительно необходимости выполнения операции или ее отсрочки", - сообщает КГГА.

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