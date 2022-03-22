В больницах Киева возобновляют плановые операции
В столичных больницах возобновляют проведение плановых операций
Об этом сообщает КГГА.
"Согласно приказу Минздрава № 507 медучреждения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств, если не занято более 50% коечного фонда хирургического профиля", - информирует КГГА.
Это объясняется необходимостью иметь резерв коек для раненых и не имеющих шансов выжить без врачебного вмешательства.
Кроме того, все плановые госпитализации, позволяющие избежать тяжелых осложнений для здоровья пациента, будут проводиться безотказно в обязательном порядке.
"Человек, нуждающийся в плановой операции, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного консультативно-диагностического центра, чтобы определиться относительно необходимости выполнения операции или ее отсрочки", - сообщает КГГА.
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