В больницах Киева до сих пор находятся 35 пострадавших в результате российских ракетных обстрелов 10 октября
По состоянию на 14 октября в киевских больницах находятся 35 человек, пострадавших в результате массированных ракетных обстрелов 10 октября
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.
"Сегодня на лечении в стационарах медучреждений столицы находятся 35 человек, получивших ранения", - написал он.
Мэр отметил, что треть госпитализированных находятся в стабильно тяжелом состоянии.
"В понедельник, 10 октября, на места, подвергшиеся обстрелам, выезжали 50 скорых. Госпитализировали тогда 43 человека. Амбулаторно медики оказали помощь 23 людям", - написал Кличко.
Он также поблагодарил медиков, которые с 24 февраля работают в усиленном режиме и продолжают спасать жизнь и здоровье киевлян.
- 10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.
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