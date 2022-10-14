Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

"Сегодня на лечении в стационарах медучреждений столицы находятся 35 человек, получивших ранения", - написал он.

Мэр отметил, что треть госпитализированных находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"В понедельник, 10 октября, на места, подвергшиеся обстрелам, выезжали 50 скорых. Госпитализировали тогда 43 человека. Амбулаторно медики оказали помощь 23 людям", - написал Кличко.

Он также поблагодарил медиков, которые с 24 февраля работают в усиленном режиме и продолжают спасать жизнь и здоровье киевлян.

10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.