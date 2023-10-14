В больницах Донбасса бывает до двухсот пациентов в сутки, – Ирина Рыбинкина

Об этом Ирина Рыбинкина рассказала в программе "Война и волонтеры", ведущей "Эспрессо".

"Россияне обстреливают гражданские больницы и медиков. Это такая психологическая тактика, которую они использовали в Сирии и в других войнах, – говорит Ирина Рыбинкина. – С начала полномасштабного вторжения мы не только привозили много медицинской помощи в больницы и начали учить медиков. Также смотрели в почему есть потребность.То, что происходит в больницах в зоне столкновения - это большой масштаб. К нам приходит много запросов на ту или иную аппаратуру.И всегда у нас вопрос, а умеете ли вы ею пользоваться?Иногда запросы приходят на один, а мы начинаем общаться с больницей, и выясняем, что нужно совсем другое.К примеру, к нам недавно обратились за каретой скорой помощи для одного из подразделений, мы начали общаться и оказалось, что им нужно оборудовать полностью их первично-хирургическую группу. оборудование на шесть миллионов гривен. Потому что все, что у них есть – два наркозных аппарата. Но им дали задачу развернуть эту первично-хирургическую группу".

По словам Ирины Рыбинкиной в больницах Донбасса соединена гражданская и военная медицины.

"В любой гражданской больнице есть первичная хирургическая группа, есть система создания стабилизационных пунктов, – продолжает Ирина Рыбинкина. – Это может быть любой подвал, где создают миниоперационную, чтобы было недалеко от зоны столкновения, чтобы пациенту можно было оказать помощь и проанализировать, какие есть повреждения Далее сформированы большие сборные стабпункты, сформированы мобильные военные больницы, стоящие в зоне эвакуации, в них происходит основная работа по стабилизации пациента, откуда дальше их эвакуируют по Украине. Поток зависит от того, что происходит. пациенты, может быть 200 пациентов в сутки. Поэтому они всегда готовы и всегда есть в работе".