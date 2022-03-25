Центр противодействия дезинформации дал совет украинцам: как бороться с бессонницей
В болгарской столице прошло массовое шествие в поддержку Украины. Видео
После того, как прокремлевская партия "Возрождение" организовала в Болгарии пророссийский митинг, болгарцы устроили массовое шествие в Софии в поддержку Украины
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, – информирует Эспрессо.TV .
По словам организаторов акции, так София ответила на слова посла России в Болгарии, который заявил, что болгарский народ не поддерживает Украину
В ходе мероприятия граждане Болгарии просили свое правительство занять более жесткую позицию в поддержку Украины против российской агрессии
В социальных сетях люди со всех уголков мира продолжают выкладывать фото и видео в поддержку нашей страны с хештегом #StandWithUkraine . С самого начала полномасштабного вторжения России во многих странах Европейского Союза, США, Канаде, Великобритании и других государствах прошли массовые акции в поддержку Украины.
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