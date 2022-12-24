Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Так, указами №879/2022 и №881/2022 были уволены Виталий Москаленко и Александр Мищенко с должностей посла в Республике Болгария и посла в Латвийской Республике соответственно.

Следовательно на должность чрезвычайного и полномочного посла в Республике Болгария указом №880/2022 назначен Олесей Илащук. В Латвийской Республике, согласно указу №882/2022 , место чрезвычайного и полномочного посла займет Анатолий Куцевола.

Также Владимир Зеленский назначил посла в Королевстве Бахрейна. Согласно указу №878/2022 , им стал Дмитрий Сеник, который одновременно является чрезвычайным и полномочным послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

2 декабря в украинские посольства в разных странах начали посылать конверты с глазами животных .

5 декабря зафиксировали 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам.