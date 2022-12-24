В Болгарию, Латвию и Королевство Бахрейн назначены новые украинские послы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Республике Болгария, Латвийской Республике и Королевстве Бахрейн
Соответствующие указы размещены на сайте президента.
Так, указами №879/2022 и №881/2022 были уволены Виталий Москаленко и Александр Мищенко с должностей посла в Республике Болгария и посла в Латвийской Республике соответственно.
Следовательно на должность чрезвычайного и полномочного посла в Республике Болгария указом №880/2022 назначен Олесей Илащук. В Латвийской Республике, согласно указу №882/2022 , место чрезвычайного и полномочного посла займет Анатолий Куцевола.
Также Владимир Зеленский назначил посла в Королевстве Бахрейна. Согласно указу №878/2022 , им стал Дмитрий Сеник, который одновременно является чрезвычайным и полномочным послом в Объединенных Арабских Эмиратах.
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