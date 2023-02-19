В Болгарии задержаны семь человек по делу о гибели 18 мигрантов в грузовике
Правоохранители Болгарии задержали семь человек в связи с обнаружением 18 умерших мигрантов из Афганистана в заброшенном грузовике
Об этом сообщает издание AP .
Стало известно, что директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов подтвердил, что все жертвы скончались от удушения. Он заявил, что речь идет о крупнейшем смертоносном инциденте с участием мигрантов в Болгарии.
Кроме этого, Сарафов также сказал, что люди погибли за 10-12 часов до того, как грузовик был найден, и что контрабандисты скрылись с места происшествия после того, как заметили смерти.
В течение суток после обнаружения грузовика в разных районах Болгарии были задержаны семеро подозреваемых. Предварительные данные указывают, что они принадлежали к организованной преступной группировке, занимавшейся незаконной переправкой мигрантов от границы с Турцией в границу Болгарии и Сербии за 5-7 тысяч евро.
По словам министра здравоохранения Болгарии Асена Меджидиева, полиция также нашла в грузовике 34 уцелевших мигрантов, большинство из которых были в очень плохом физическом состоянии.
- 17 февраля по меньшей мере 18 человек были найдены в Болгарии мертвыми в заброшенном грузовике, который нелегально перевозил мигрантов.
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