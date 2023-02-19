В Болгарии задержаны семь человек по делу о гибели 18 мигрантов в грузовике

Об этом сообщает издание AP .

Стало известно, что директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов подтвердил, что все жертвы скончались от удушения. Он заявил, что речь идет о крупнейшем смертоносном инциденте с участием мигрантов в Болгарии.

Кроме этого, Сарафов также сказал, что люди погибли за 10-12 часов до того, как грузовик был найден, и что контрабандисты скрылись с места происшествия после того, как заметили смерти.

В течение суток после обнаружения грузовика в разных районах Болгарии были задержаны семеро подозреваемых. Предварительные данные указывают, что они принадлежали к организованной преступной группировке, занимавшейся незаконной переправкой мигрантов от границы с Турцией в границу Болгарии и Сербии за 5-7 тысяч евро.

По словам министра здравоохранения Болгарии Асена Меджидиева, полиция также нашла в грузовике 34 уцелевших мигрантов, большинство из которых были в очень плохом физическом состоянии.