В Болгарии задержан мужчина, который в соцсетях угрожал убить министра обороны

Об этом пишет Novinite .

Окружная прокуратура Софии предъявила обвинение 39-летнему мужчине за угрозы убийством министру. Правоохранители не сообщают, какому именно министру угрожали, но, по информации Национального радио, это был министр обороны Тодор Тагарев.

Прокуратура заявляет, что 4 июля обвиняемый угрожал убийством министру, отправив ему сообщение с угрозами в личный профиль в соцсетях.

Мужчину задержали на срок до 72 часов. Ходатайство об избрании в качестве меры пресечения "содержание под стражей" находится на рассмотрении суда.

Издание пишет, что это уже не первая угроза чиновнику в стране. 24 октября 2021 года в городе Варна Любомир Яков направил на электронную почту Министерства юстиции два сообщения, в которых написал, что у него есть пистолет и собирается убить главу министерства Иву Митеву.

На следующий день, уже в Софии, из личной электронной почты Яков направил на электронную почту народному депутату письмо, которое собирается убить премьера Бойко Борисова.

После признания вины 26-летний Яков получил 7,5 месяцев лишения свободы.