В Болгарии задержали двух литовцев и россиянина по подозрению в шпионаже
В Болгарии задержали гражданина РФ и двух литовцев по подозрению в краже информации с военного завода
Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным МВД, 24-летний и 59-летний граждане Литвы, а также 60-летний гражданин России работали на военном заводе в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.
Все трое находились в отпуске до 17 сентября, после чего вышли на работу. На заводе обнаружили пропажу конфиденциальных документов.
Их задержали 5 октября на границе с Грецией. По данным МВД, в автомобилях обнаружили документы и предметы, которые, вероятно, "имеют прямое отношение к предмету доказательств".
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