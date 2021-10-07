В Болгарии задержали двух литовцев и россиянина по подозрению в шпионаже

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным МВД, 24-летний и 59-летний граждане Литвы, а также 60-летний гражданин России работали на военном заводе в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.

Все трое находились в отпуске до 17 сентября, после чего вышли на работу. На заводе обнаружили пропажу конфиденциальных документов.

Их задержали 5 октября на границе с Грецией. По данным МВД, в автомобилях обнаружили документы и предметы, которые, вероятно, "имеют прямое отношение к предмету доказательств".