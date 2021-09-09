В Болгарии возросло количество COVID-смертей: в стране ввели новые карантин

Об этом сообщает Associated Press.

В последние недели в Болгарии увеличилась смертность от коронавируса. Страна стала третьей по смертности среди стран ЕС. Хуже показатели только в Чехии и в Венгрии.

Так, с начала пандемии более 19 тыс. Человек в Болгарии умерли от COVID-19. За последнюю неделю ежедневно жертвой болезни в среднем становится 41 человек.

Такую ситуацию в стране связывают с распространением штамма "Дельта" и низким показателем вакцинации.

Несмотря на то, что в Болгарии люди имеют доступ к четырем вакцин, одобренных ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), в ней вакцинировали только 20% взрослого населения.

Поэтому из-за этого правительство ввело более жесткие карантинные ограничения. Уряжовци говорят, что карантин ввели как вынужденные меры за низкого уровня вакцинации.

"Низкий уровень вакцинации заставляет нас вводить эти меры", - подчеркнул министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

Следовательно, ограничения запрещают работу кафе и баров после 23:00 часов, также за столиками может быть не более 6 посетителей.

Ночные клубы закрыты полностью, а кинотеатры и театры работают только наполовину мест.

Также сократили емкость открытых спортивных арен до 30%.

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