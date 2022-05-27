В Болгарии утвердили план перехода на евро с 2024 года
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил об утверждении плана по переходу страны на евро с 1 января 2024 года
Об этом сообщает агентство БГНЕС, пишет ЕН .
"Правительство утвердило Национальный план введения евро в Болгарии. План предусматривает успешное введение евро и вступление в еврозону с 1 января 2024 года", - сказал премьер-министр.
План предусматривает введение евро с 1 января 2024 без переходного периода. В течение первого месяца – до 31 января 2024 года болгарские банкноты и евро будут использоваться одновременно. Банки и почтовые отделения могут обменять болгарские левы на евро в течение 6 месяцев. Центральный банк будет иметь право производить обмен неопределенное время.
Принятие Болгарии в еврозону должно быть одобрено Советом ЕС. Для этого страна должна удовлетворять критериям конвергенции. Болгария отвечает критерию размера государственного долга, который ниже 60% ВВП. Однако в стране высокая инфляция – в апреле она составляла 14,4% – для присоединения к еврозоне этот показатель должен быть близок к среднему по ЕС. Кроме того, дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП.
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