В Болгарии утвердили план перехода на евро с 2024 года

Об этом сообщает агентство БГНЕС, пишет ЕН .

"Правительство утвердило Национальный план введения евро в Болгарии. План предусматривает успешное введение евро и вступление в еврозону с 1 января 2024 года", - сказал премьер-министр.

План предусматривает введение евро с 1 января 2024 без переходного периода. В течение первого месяца – до 31 января 2024 года болгарские банкноты и евро будут использоваться одновременно. Банки и почтовые отделения могут обменять болгарские левы на евро в течение 6 месяцев. Центральный банк будет иметь право производить обмен неопределенное время.

Принятие Болгарии в еврозону должно быть одобрено Советом ЕС. Для этого страна должна удовлетворять критериям конвергенции. Болгария отвечает критерию размера государственного долга, который ниже 60% ВВП. Однако в стране высокая инфляция – в апреле она составляла 14,4% – для присоединения к еврозоне этот показатель должен быть близок к среднему по ЕС. Кроме того, дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП.