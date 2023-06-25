В Болгарии снова произошел пожар на складе бизнесмена Гебрева, поставлявшего оружие Украине

Об этом сообщает болгарская служба Радио Свободы.

Гебрев утверждает, что пожар вспыхнул по непонятным причинам около 00:40 в воскресенье. По его словам, на складе не было никаких материалов, которые могли бы спровоцировать возгорание. Издание Dnes.bg добавляет, что на складе не было боеприпасов. В результате пожара никто не пострадал.

"Я не могу сказать, какие причины", - сказал Гебрев и добавил, что до сих пор нет информации о взрывах на складе в прошлом году.

Это второй масштабный инцидент на складе за последний год. Так, 31 июля 2022 года на этом же складе взорвались боеприпасы. Причину взрыва до сих пор не установили. Сам Гебрев отмечает, что на 100% уверен в том, что к этому причастны российские спецслужбы, однако признает, что прямых доказательств этому нет. Пока неизвестно, были ли эти боеприпасы предназначены для Украины.

В то же время, экс-министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков говорит, что взрывы вряд ли были случайностью. Речь идет об утверждении Гебрева о том, что он был отравлен "Новичком" весной 2015 года. Бизнесмен уверен, что к этому были причастны те же сотрудники российской разведки, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне в 2018 году и к взрыву склада в Чехии в 2014 году. Речь идет об Александре Мишкине и Алексее Чепиге.