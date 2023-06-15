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Болгария назвала "пропагандой и дезинформацией" упреки посла РФ по поставке боеприпасов Украине

15 июня, 2023 четверг
00:56
Война с Россией

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль назвала заявления российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой о вторжении РФ в Украину "пропагандой и дезинформацией", которые являются "неприемлемыми и неуместными"

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль назвала заявления российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой о вторжении РФ в Украину "пропагандой и дезинформацией", которые являются "неприемлемыми и неуместными"

Это первое публичное заявление Мария Габриэль, бывшей еврокомиссарши, только на прошлой неделе возглавившей МИД Болгарии, информирует "Радио Свобода".

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Митрофанова публично заявила, что Болгария "втянута в конфликт" из-за поставок Украине боеприпасов или из-за "возможной отправки болгарских военных подразделений в зону боевых действий", вопрос, который никогда не стоял на повестке дня для болгарских властей.

МИД Болгарии заявил: "Любые попытки пропаганды и дезинформации, компрометирующие демократические ценности, неприемлемы и недопустимы".

"Мы последовательны в своей позиции солидарности с народом Украины, а также безоговорочной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды", – говорится также в сообщении.

С того момента, как Россия начала непровоцированную полномасштабную войну против Украины, российского посла Элеонору Митрофанову неоднократно обвиняли в дезинформации и неадекватных заявлениях.

Десятки стран, в том числе Болгария, уже присылали и посылают военную помощь Киеву, но не стали участниками войны, которую Россия развязала против Украины. Болгария не планирует посылать своих военных в Украину, заявил ранее министр обороны Тодор Тагарев.

  • Напомним, минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру.
  • 6 апреля Болгария полностью закрыла порты для российских судов в рамках директивы ЕС об исполнении санкций.
  • 11 апреля в минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.

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