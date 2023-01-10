Об этом сообщает местное издание Vesti.

Дело открыли по заявлению 50 депутатов от партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии, известных своей пророссийской позицией. Они требуют признать неконституционными решения Народного собрания о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года.

Запрос основан на том, что решения, по их словам, "нарушили принцип разделения властей" и являются прямым вмешательством законодательной власти в полномочия исполнительной власти.

Болгария 9 декабря согласовала передачу Украине легкого вооружения и боеприпасов.

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму 243 млн. долларов.

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