В Болгарии решение оказать Украине военную помощь обжаловали в Конституционном суде
Конституционный суд Болгарии попросили оценить законность решения парламента о предоставлении военной помощи Украине в противодействии вооруженной агрессии России
Об этом сообщает местное издание Vesti.
Дело открыли по заявлению 50 депутатов от партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии, известных своей пророссийской позицией. Они требуют признать неконституционными решения Народного собрания о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года.
Запрос основан на том, что решения, по их словам, "нарушили принцип разделения властей" и являются прямым вмешательством законодательной власти в полномочия исполнительной власти.
- Болгария 9 декабря согласовала передачу Украине легкого вооружения и боеприпасов.
- С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму 243 млн. долларов.
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