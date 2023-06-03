В Болгарии раскрыли злоупотребления, связанные с размещением беженцев из Украины
Министерство внутренних дел Болгарии выявило нарушения в реализации программ по размещению украинских беженцев
Об этом заявил глава болгарского МВД Иван Демерджиев во время парламентских слушаний в пятницу, сообщает "Радио Свобода".
После начала неспровоцированного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч из них прибыли в Болгарию, где они разместили в гостиницах, пансионатах, базах отдыха и лагерях.
Финансирование для этого осуществлялось за счет государственного бюджета и средств, предоставленных Европейским Союзом.
По словам Демерджиева, проверки болгарского МВД выявили дублирование регистраций, а также размещение сверх максимальной вместимости гостиниц людей, не въезжавших в Болгарию, и "неродившихся" детей.
"Иногда это отели, по нескольку принадлежащих одному лицу, которое не может не знать, что эти беженцы находятся в трех разных местах одновременно, которые находятся в его собственности", - добавил он. Вероятно, такое фиктивное размещение беженцев преследовало цель незаконного обогащения за счет средств бюджета и ЕС.
Демерджиев добавил, что обсудил ситуацию с госпожой послом Украины в Болгарии, чтобы разграничить нуждающихся в помощи людей и "туристов". Данные проверок МВД также передали в прокуратуру.
Как пишет "Радио Свобода", тезис о том, что в Болгарии убегающие от войны граждане Украины являются "туристами" и приезжают "на курорт", используется пророссийскими группами в интернете и представителями пророссийских политических партий и организаций.
Проблемы с организацией размещения беженцев в Болгарии существуют с самого начала полномасштабной войны России против Украины. Предыдущее правительство Кирилла Петкова даже обвиняло их в том, что они не переезжают в установленном властями порядке из частных гостиниц в государственные базы.
По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в феврале в Болгарию въехали более 1,27 миллиона беженцев из Украины, из них более 51,6 тысяч остались в стране. Десятки тысяч беженцев не остались в Болгарии, потому что здесь не были созданы условия для их адаптации.
- 12 мая европейская комиссар по внутренним делам Ильвы Йоганссон в Киеве заявила , что статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, выехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них: около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.
- 6 мая сообщалось, что в Украине заработал чат-бот "ТурБОТа об ВПЛ", с помощью которого переселенцы смогут интегрироваться в принимающие их общества.
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