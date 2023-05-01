В Болгарии пытались взорвать автомобиль генпрокурора

Об этом информирует БГНЕС .

Отмечают, что взрывчатку заложили на дорогу возле села Ковачовцы. Именно через этот населенный пункт должен был отправиться Гешев в составе кортежа. От взрыва никто не пострадал.

Заместитель генпрокурора Борислав Сарафов добавил , что взрыв был чрезвычайно сильным. По его словам и словам очевидцев, столб огня после взрыва высотой был 4-5 метров. Также на месте аварии обнаружили воронку глубиной 30-40 см и диаметром около 3 м.

"По предварительным выводам экспертов, бомба была не менее 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также с разлетевшимися осколками и застрявшими в деревья напротив. Эти осколки были там для того, чтобы убивать", - подчеркнул замгенпрокурора.

Также Сарафов отметил, что взрывчатка была предназначена для убийства, а не для устрашения. Мишенью был генпрокурор Болгарии.

"За ним, очевидно, кто-то наблюдал, и он, очевидно, для кого-то был мишенью. Он был мишенью, чтобы его убили. Это правда, которую все должны знать", – заявил Сарафов.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по факту терроризма.

Кроме того, сообщается, что Гешев должен был ехать в Турцию. В связи с этим прокуроры проверяют, присутствовала ли утечка информации по изменению маршрута генпрокурора.