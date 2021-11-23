Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Болгарии произошло ДТП с возгоранием автобуса: погибли 45 человек
Обновлено

В Болгарии произошло ДТП с возгоранием автобуса: погибли 45 человек

23 ноября, 2021 вторник
10:23
Мир

В Болгарии в ночь на вторник, 23 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли по меньшей мере 45 пассажиров

Об этом передает BGNES.

ДТП произошло на автомагистрали "Струма" около трех ночи по местному времени. Дальше автобус загорелся.

"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные. пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - сообщил журналистам начальник пожарной охраны Никола Николов.

Среди погибших – 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Движение по трассе временно ограничили.

Мэр болгарского города Перник заявил, что точная причина аварии пока неизвестна, рассматривают несколько версий.

"Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном, - сказал Станислав Владимиров.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

смертельное ДТП
Читайте также:
20 ноября, 2021 суббота
Стало известно, чем кормят мигрантов на границе между Беларусью и Польшей
Аваков
22 ноября, 2021 понедельник
"Именно то, о чем вы подумали": Аваков обнародовал фото с Гройсманом, Гордоном, Шустером и Комаровским
21 ноября, 2021 воскресенье
В каких местах ждать новых ударов России? СМИ обнародована карта
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.63
    Покупка 26.63
    Продажа 26.92
  • EUR
    Покупка 29.89
    Продажа 30.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
23 ноября
10:46
В Украине разоблачили канал нелегального получения гражданства страны ЕС
В Украине разоблачили канал нелегального получения гражданства страны ЕС, среди "клиентов" были жители оккупированных территорий
10:09
ГСЧС: В Украине заработал штаб для координации действий по защите границы
09:32
коронавирус
В Киеве и пяти областях "красной" зоны только один COVID-показатель не стабилизировался, - Минздрав
09:26
НБУ ослабил курс гривны
09:13
Вакцинация в Украине
МЗ: Более 10 млн украинцев получили по две дозы COVID-вакцины
09:03
Украинцам следует ожидать снег и порывистый ветер: погода на 23 ноября
09:00
Виталий Миколенко
"Динамо" – "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
08:49
общественный транспорт
В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта: какие маршруты задерживаются
08:31
Сутки на фронте: оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены двое военных ВСУ
08:25
коронавирус
В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерло – 720 человек
08:25
кубок Лиги чемпионов
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
08:06
Госдеп США
Госдеп: Правительство США ежедневно прорабатывает вопросы по ситуации вокруг Украины
08:00
Инфографика
Виктор Циганков
"Динамо" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
07:26
Алексей Арестович
Арестович о причине возражения Зеленским и Ермаком операции по вагнеровцам: защищали национальные интересы Украины
2021, понедельник
22 ноября
23:07
В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие
22:43
NASA и SpaceX начинают миссию, во время которой космическая ракета впервые должна уничтожить астероид
22:36
Михаил Федоров
Злоумышленники не смогут взять кредит на чужие электронные документы, "Дия" это предупредит, - Федоров
22:22
Представитель президента Украины презентует в США планы относительно Крымской платформы
22:13
Василь Фурман
Гривна проседает из-за угрозы со стороны РФ и расчета с "зелеными энергетиками", — представитель НБУ Фурман
22:12
Марина Бех-Романчук
Звездная спортсменка Бех-Романчук взорвала сеть новым сексуальным фото
21:53
Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию и стала четвертой страной ЕС, полностью отказавшись от этого топлива
21:42
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей первого круга чемпионата Украины
21:31
Румен Радев
"Принадлежит Украине, контролируется Россией": в Болгарии объяснили заявление президента относительно "российского" Крыма
21:27
"Верес" уверенно победил "Металлист 1925" в матче за седьмое место УПЛ
21:07
На Тернопольщине охотник ранил из ружья пожилую женщину и 7-летнего ребенка
20:52
В киевской мечети Ар-Рахма откроют центр вакцинации
20:31
Мария Гурская
Активисты и политики прочитали "Крымские сонеты" Мицкевича на украинском и крымскотатарском
20:31
В РФ журналистку, поддерживающую украинских политзаключенных, оштрафовали на 150 тыс. руб. за участие в митинге
20:25
Сергей Высоцкий: Кто вместо Украины хочет устроить путиностан?
20:00
школа карантин
В Киеве школьные каникулы начнутся вовремя и пройдут без продления, - зам Кличко
19:39
В Дубае на высоте 200 метров открыли самый высокий в мире панорамный бассейн
19:29
13 квартир в Киеве, два дома, 27 земельных участков: НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества почти на 60 млн грн
18:58
Самый большой урожай в истории Украины: Минагрополитики сообщило о сборе 40 млн тонн кукурузы
18:53
Энергоатом
Энергоатом заявил о хакерской атаке после подписания соглашения с Westinghouse
18:28
С начала месяца оккупанты разрушили 25 домов в поселке Невельское на Донетчине , почти все жители вынужденно уехали, - волонтер
18:14
В скором времени Киев может выйти из "красной" зоны, - Кличко
18:03
Эстония допустила введение новых санкций ЕС против Беларуси до конца ноября
18:01
оккупант
В зоне ООС ранен украинский военный, оккупанты задействовали запрещенные минометы
17:46
Стефанчук подписал закон об административных процедурах
17:43
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Я расшифровал его и вызвал сбой в работе, - обидчик Ломаченко Лопес назвал украинца самым техничным боксером мира
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV