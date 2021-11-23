В Болгарии произошло ДТП с возгоранием автобуса: погибли 45 человек

Об этом передает BGNES.

ДТП произошло на автомагистрали "Струма" около трех ночи по местному времени. Дальше автобус загорелся.

"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные. пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - сообщил журналистам начальник пожарной охраны Никола Николов.

Среди погибших – 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Движение по трассе временно ограничили.

Мэр болгарского города Перник заявил, что точная причина аварии пока неизвестна, рассматривают несколько версий.

"Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном, - сказал Станислав Владимиров.



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