Об этом сообщает BNR.

По словам владельца склада Эмилиана Гебрева, взрыв на складе боеприпасов в Болгарии произошел не ошибочно. Там хранились устаревшие боеприпасы, заказанные компаниями, но не оплаченные.

"Ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет. В четыре часа утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом по неуплате не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там", - сказал он.

В результате взрыва возник пожар, который уже ликвидирован.

Место события было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов.

Заместитель городского головы Карнобата Стефка Иванова сообщила, что ни человеческих жертв, ни угрозы населению нет.

При взрыве на военном заводе Вазова в Болгарии в 2015 году в стране находились по меньшей мере 6 человек, которых считают агентами ГРУ. Тогда журналисты связали взрыв на военном заводе в Болгарии с российскими шпионами .

18 апреля 2021 года стало известно, что взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе во Врбетицах в 2014 году, скорее всего, был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия за пределы страны . В частности – для силовых подразделений Украины.

Позже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить информацию о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают российские спецслужбы.

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