В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов
Около 4 часов утра 31 июля на складе боеприпасов компании "ЕМКО" под болгарским городом Карнобатом произошел взрыв
Об этом сообщает BNR.
По словам владельца склада Эмилиана Гебрева, взрыв на складе боеприпасов в Болгарии произошел не ошибочно. Там хранились устаревшие боеприпасы, заказанные компаниями, но не оплаченные.
"Ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет. В четыре часа утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом по неуплате не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там", - сказал он.
В результате взрыва возник пожар, который уже ликвидирован.
Место события было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов.
Заместитель городского головы Карнобата Стефка Иванова сообщила, что ни человеческих жертв, ни угрозы населению нет.
- При взрыве на военном заводе Вазова в Болгарии в 2015 году в стране находились по меньшей мере 6 человек, которых считают агентами ГРУ. Тогда журналисты связали взрыв на военном заводе в Болгарии с российскими шпионами .
- 18 апреля 2021 года стало известно, что взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе во Врбетицах в 2014 году, скорее всего, был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия за пределы страны . В частности – для силовых подразделений Украины.
- Позже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить информацию о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают российские спецслужбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное