Оборонный комитет парламента Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
Комитет по обороне Национальной ассамблеи Болгарии поддержал решение о предоставлении Украине непригодных для эксплуатации ракет для комплексов С-300
Об этом 26 сентября сообщило Болгарское информационное агентство.
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев пояснил, что предложение о предоставлении дополнительной военной помощи Украине не предусматривает каких-либо ракетных комплексов ПВО. Он уточнил, что Болгария предоставит Украине ракеты, которые не могут быть ремонтированы.
"Нам лучше не хранить неисправные ракеты ЗРК, потому что это опасно и может угрожать жизни личного состава", - заявил начальник обороны адмирал Эмиль Эфтимов.
Ранее в этот день четверо депутатов 26 сентября передали в парламент Болгарии предложение предоставить Украине непригодные для эксплуатации ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300, пишет Faktor .
Так, в проекте решения за подписями Бойко Борисова, Деляна Пеевского, Христо Иванова и Кирилла Петкова говорится, что Болгарии не нужны ракеты с дефектами, а Украина якобы может их отремонтировать и использовать для защиты гражданских объектов от воздушных атак РФ.
"У нашей страны нет необходимого потенциала для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможности поставить на вооружение такие неисправные боеприпасы", - говорится в обращении депутатов. .
- 14 июля Болгария впервые официально объявила о передаче тяжелого вооружения Украине. Это самый разовый пакет военной помощи от страны.
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