В Болгарии планируется отменить запрет на импорт зерна из Украины

Об этом пишет Forbes Bulgaria.

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

Проект решения поддержали десять членов комитета. Четверо высказались против него, двое воздержались.

Так, в проекте позиции Болгарии говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Совету министров поручено принять необходимые меры для выражения позиции.

"После протестов фермеров в этих странах Еврокомиссия ввела до 15 сентября ограничения на проезд пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы через эти страны транзитом, но не предложение их на внутренних рынках. Проект решения вызвал оживленное обсуждение в Комиссии, против выступивших отраслевые организации, которые были присутствует на заседании Комиссии", - говорится в сообщении Forbes.

Глава Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов заявил, что решение не содержит анализа последствий, к которым оно приведет. А текст, по его словам, "подвергает угрозе болгарских производителей".

Как добавил Проданов, такое решение чревато аграрной отрасли в стране. Он также отметил, что нынешнее напряжение в секторе "когда-то выплеснется чрезвычайно масштабно". Глава Национальной ассоциации производителей зерна заявил, что ассоциация будет защищать интересы производителей "всеми возможными способами".

Запрет Болгарии на импорт украинского зерна: что известно

19 апреля 2023 г. Болгария ввела временный запрет на импорт зерна и пищевых продуктов из Украины, но сделала исключение для транзитных товаров.

И.о. Премьер-министр Болгарии Галаб Донев сообщил, что такое решение продиктовано желанием защитить национального производителя. По его словам, основная причина в том, что за последний год, вопреки идее так называемых коридоров солидарности, значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки.

В то же время Донев отметил, что Болгария рассчитывает, что ЕС услышит и поймет позиции Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии по импорту украинского продовольствия.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

Эти меры включают второй финансовый пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для фермеров из наиболее пострадавших стран и ряд защитных механизмов, касающихся импорта четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы).

Кроме того, Еврокомиссия будет регулярно мониторить другие товары и, в случае колебаний на рынке, будет внедрять защитные механизмы.