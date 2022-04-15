В Болгарии перед Пасхой устраивают благотворительный пикник в поддержку украинских беженцев

Об этом сообщает BNR.



По данным издания, в Болгарии находятся более 80 тысяч беженцев из Украины, многие из них разместились в Софии.



"Этим событием мы хотим показать наше гостеприимство людям, покинувшим свою страну из-за войны в Украине", – сказал один из организаторов Влади Герасимов.



Он сказал, что для всех, кто искал спасения от войны, это будет тяжелая Пасха, наполненная мыслями об утраченных домах и близких. Поэтому первой задачей для себя назвал – попытаться дать им надежду на лучшее.



По его словам, мероприятие будет творческим праздником на свежем воздухе. На большой лужайке будет размещена арт-инсталляция из шести крупных почти двухметровых яиц, расписанных болгарскими и украинскими художниками. Одно из яиц будет иметь особое предназначение – его превратили в ящик для пожертвований для украинских беженцев в Болгарии.



Послание, которое мы присылаем, – "Мир и единство", - говорит Герасимов. Он признается, что начальная идея заключалась в том, чтобы пригласить только художников из Украины, но из-за сложной ситуации ее реализуют только двое – дизайнер Павел Романюк-ПАША и дизайнер и иллюстратор Вики Кныш-Минушка.







"Честно говоря, все началось с того, что сказал наш коллега Владислав Димитров: "Давайте устроим пикник, где мы сможем посидеть и побыть вместе". Мы назвали событие "Пасха вместе", потому что хотели поделиться этими чувствами единения с украинцами. Чтобы они чувствовали, что им здесь рады, каждое яйцо из инсталляции может приобрести крупная компания, и так они сделают пожертвования на кампанию поддержки Украины", - сказал Влади Герасимов.



Власти приглашают поддержать благотворительное дело, посмотреть на писанки или просто послушать музыку в субботу 16 апреля с 11:00 до 17:00 в Южный парк. Также он надеется, что эти непонятные для него, бесчеловечные и неадекватные современности события вскоре завершатся.

Напомним, на 11 апреля 75 тыс. украинских беженцев подали заявления для временной защиты в Болгарии.