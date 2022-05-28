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В Болгарии открыли первый детский сад для украинских беженцев

28 мая, 2022 суббота
15:35
беженцы из Украины На фото украинские дети в Болгарии

В Пловдиве открылся первый в Болгарии центр дневного пребывания для детей украинских беженцев

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Детский сад открыли 28 мая. Помещение предоставил муниципалитет города. С помощью благотворителей и волонтеров его отремонтировали и полностью оборудовали.

По данным издания, в саду находятся 18 украинских детей-беженцев, которыми занимаются двое воспитателей из Украины. Родители детей, посещающих детский сад, уже нашли работу. Но некоторые матери также останутся в центре в течение первых нескольких дней.

Наталья Эллис из фонда поддержки рассказала: "Есть дети, которые очень напуганы после бегства, после этих сирен, после всего, что произошло в Украине, поэтому мы позволяем мамам оставаться дольше, чтобы они привыкли к ситуации".

Помимо изучения языка дети должны привыкнуть к болгарской кухне.

"Мы подписали контракт на кейтеринг, и они будут есть ту же еду, что и другие дети в детских садах. Мы будем постепенно включать их в процесс интеграции в болгарскую общину и культуру", - сказала Наталья Эллис.

Также детям помогут выучить язык, если у них будут все необходимые прививки, они смогут посещать муниципальные детские садики. Издание сообщает, что через несколько дней в городе откроют еще один дневной детский центр.

  • 6 мая в Болгарии сообщили , что ищут пристанище для 30 тыс. беженцев из Украины.
  • 12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты. Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой.
  • 21 мая для украинских беженцев в Болгарии была предложена новая программа помощи.

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