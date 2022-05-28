В Болгарии открыли первый детский сад для украинских беженцев

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Детский сад открыли 28 мая. Помещение предоставил муниципалитет города. С помощью благотворителей и волонтеров его отремонтировали и полностью оборудовали.

По данным издания, в саду находятся 18 украинских детей-беженцев, которыми занимаются двое воспитателей из Украины. Родители детей, посещающих детский сад, уже нашли работу. Но некоторые матери также останутся в центре в течение первых нескольких дней.

Наталья Эллис из фонда поддержки рассказала: "Есть дети, которые очень напуганы после бегства, после этих сирен, после всего, что произошло в Украине, поэтому мы позволяем мамам оставаться дольше, чтобы они привыкли к ситуации".



Помимо изучения языка дети должны привыкнуть к болгарской кухне.

"Мы подписали контракт на кейтеринг, и они будут есть ту же еду, что и другие дети в детских садах. Мы будем постепенно включать их в процесс интеграции в болгарскую общину и культуру", - сказала Наталья Эллис.

Также детям помогут выучить язык, если у них будут все необходимые прививки, они смогут посещать муниципальные детские садики. Издание сообщает, что через несколько дней в городе откроют еще один дневной детский центр.

6 мая в Болгарии сообщили , что ищут пристанище для 30 тыс. беженцев из Украины.

12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты. Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой.

21 мая для украинских беженцев в Болгарии была предложена новая программа помощи.

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