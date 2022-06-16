Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии ГЕРБ.

"Голосование состоится из-за провала правительства в финансовой и экономической политике", - говорится в заявлении партии.

Известно, что сегодня утром депутатская группа ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) внесла в делопроизводство парламента Болгарии проект решения о вотуме недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Кириллом Петковым.

Все 59 народных депутатов от депутатской группы ГЕРБ-СДС подписали документ.Согласно регламенту болгарского парламента, обсуждение проекта может начаться не ранее чем через три и не позднее семи дней после его внесения в парламент. Голосование по нему должно состояться не ранее чем через 24 часа после окончания обсуждения.

Это означает, что партнеры по правительственной коалиции - "Продолжаем изменения", Болгарская социалистическая партия и "Демократическая Болгария" должны до следующей недели найти остальных семь депутатов для того, чтобы обеспечить парламентское большинство и тем самым сохранить действующее правительство.



Если вотум недоверия провалится, новый запрос на этом же основании не может быть подан в течение следующих шести месяцев.

27 мая в Болгарии был утвержден план перехода на евро с 2024 года. Принятие Болгарии в еврозону должно быть одобрено Советом ЕС. Для этого страна должна удовлетворять критериям конвергенции.