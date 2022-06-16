В Болгарии оппозиция готовит вотум недоверия правительству
Болгарские оппозиционные партии вынесли на обсуждение парламента вопрос недоверия правительству страны
Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии ГЕРБ.
"Голосование состоится из-за провала правительства в финансовой и экономической политике", - говорится в заявлении партии.
Известно, что сегодня утром депутатская группа ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) внесла в делопроизводство парламента Болгарии проект решения о вотуме недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Кириллом Петковым.Все 59 народных депутатов от депутатской группы ГЕРБ-СДС подписали документ.
Согласно регламенту болгарского парламента, обсуждение проекта может начаться не ранее чем через три и не позднее семи дней после его внесения в парламент. Голосование по нему должно состояться не ранее чем через 24 часа после окончания обсуждения.
Это означает, что партнеры по правительственной коалиции - "Продолжаем изменения", Болгарская социалистическая партия и "Демократическая Болгария" должны до следующей недели найти остальных семь депутатов для того, чтобы обеспечить парламентское большинство и тем самым сохранить действующее правительство.
Если вотум недоверия провалится, новый запрос на этом же основании не может быть подан в течение следующих шести месяцев.
- 27 мая в Болгарии был утвержден план перехода на евро с 2024 года. Принятие Болгарии в еврозону должно быть одобрено Советом ЕС. Для этого страна должна удовлетворять критериям конвергенции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.3
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное