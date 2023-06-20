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В Болгарии около 400 сайтов распространяют российскую пропаганду и дезинформацию, - Фонд гуманитарных и социальных исследований

20 июня, 2023 вторник
16:06
Война с Россией

В Болгарии обнаружили 370 сайтов, которые злоумышленники создали для распространения российской пропаганды и фейков

Об этом говорится в исследовании Фонда человеческих и социальных исследований.

Согласно анализу одной из причин стремительного роста российской пропаганды в Болгарии является рост числа распространяющих ее сайтов. Так, к концу 2022 года, по сравнению с 2021-м, количество российской пропаганды возросло почти в 20 раз. Она росла в два периода – в начале и конце 2022 года.

"В начале года сформировалась небольшая сеть агрегаторов, усилившая российскую точку зрения. К концу года она превратилась в мощную машину "грибных" сайтов (определено 370 сайтов), что увеличило распространение каждого сообщения примерно в 400 раз", - говорится в отчете.

Отмечают, что эти сайты для дезинформации предположительно работают через платформу Share4Pay. Она платит пользователям за то, чтобы те делились готовой информацией на этих сайтах.

В начале 2022 года рейтинг самых популярных сайтов включал в себя агрегаторы и реальные медиа. По итогам года из первой десятки выпали медийные сайты.

Также в исследовании информируют о чрезвычайно высокой активности в Facebook в течение 2022 года. Так, в группах было насчитано более 25 тыс. публикаций, а около 20 тыс. на страницах с публикациями, которые собрали более 7,6 млн взаимодействий.

"Страницы, представленные не как информативные, а как коммерческие или развлекательные, разделяют пропаганду и таким образом встречают более широкий интерес", - подчеркнули в отчете.

Авторы исследования также рассказывают, что часть распространенной дезинформации не прижилась. Так, например, вера в силу российского оружия упала, а одобрение президента РФ снизилось втрое.

"Другие нарративы, однако, оказывают значительное влияние на общественные настроения – например, что Болгария занимает сторону Украины, потому что болгарские правители зависимы от евроатлантических партнеров (а не потому, что Украина является атакованной страной); утверждение, что Запад втянул Россию в войну; что военная помощь Украине вовлекает Болгарию в войну", - говорится в отчете.

  • 15 июня стало известно, что спецслужбы РФ намерены вбросить в украинское информационное пространство фейки о якобы российском гражданстве украинских чиновников и членов их семей.
Россия
пропаганда
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