В Болгарии обнаружили неизвестный БПЛА, к которому была прикреплена взрывчатка

Об этом говорится в заявлении минобороны Болгарии.

"Сегодня ранним утром после сообщения о найденной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпас, было активировано модульное формирование обезвреживания военно-морской базы в Варне. Объект обнаружили сегодня ночью в районе лодочной пристани в Тюленово", - отмечают в ведомстве.

Утверждается, что для выяснения происхождения найденного дрона выехала спецгруппа из пяти военных. После разведки объекта будет принято решение, куда его утилизировать.

По словам эксперта-источника издания Nova.bg , на беспилотнике прикреплена мина.

"Это типичная конфигурация конфликта в Украине. Обе страны используют схожие устройства. Можно предположить, что это один из беспилотников, с помощью которых украинские Вооруженные силы атаковали Крымский полуостров. Столкновение было недостаточно сильным, чтобы устройство сдетонировало", - сказал специалист.

По данным свидетелей, все устройство имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см. Неизвестно, упал ли дрон с воздуха или его смыло морским течением.

Бывший болгарский военный пилот сообщил, что обнаруженный дрон был камикадзе, а прикрепленное к нему оружие – снарядом.

Стоит отметить, что Тюленево – это населенный пункт страны-членки НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские "шахеды" и их обломки.

Инциденты с падением осколков дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября Министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.