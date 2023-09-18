В Болгарии обнаружили неизвестный БПЛА, к которому была прикреплена взрывчатка
Вечером воскресенья, 17 сентября, на побережье болгарской деревни Тюленово обнаружили неизвестный беспилотник, вероятно, со взрывчаткой. Министерство обороны страны направило на место спецгруппу для проверки БПЛА
Об этом говорится в заявлении минобороны Болгарии.
"Сегодня ранним утром после сообщения о найденной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпас, было активировано модульное формирование обезвреживания военно-морской базы в Варне. Объект обнаружили сегодня ночью в районе лодочной пристани в Тюленово", - отмечают в ведомстве.
Утверждается, что для выяснения происхождения найденного дрона выехала спецгруппа из пяти военных. После разведки объекта будет принято решение, куда его утилизировать.
По словам эксперта-источника издания Nova.bg , на беспилотнике прикреплена мина.
"Это типичная конфигурация конфликта в Украине. Обе страны используют схожие устройства. Можно предположить, что это один из беспилотников, с помощью которых украинские Вооруженные силы атаковали Крымский полуостров. Столкновение было недостаточно сильным, чтобы устройство сдетонировало", - сказал специалист.
По данным свидетелей, все устройство имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см. Неизвестно, упал ли дрон с воздуха или его смыло морским течением.
Бывший болгарский военный пилот сообщил, что обнаруженный дрон был камикадзе, а прикрепленное к нему оружие – снарядом.
Стоит отметить, что Тюленево – это населенный пункт страны-членки НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские "шахеды" и их обломки.
Инциденты с падением осколков дронов в Румынии
В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.
Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.
12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.
В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.
14 сентября Министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.
Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.
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