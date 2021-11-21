В Болгарии обнародованы результаты экзит-полов второго тура президентских выборов
По данным экзит-полов, действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает во втором туре выборов главы государства.
Об этом сообщает Euronews .
По оценкам агентства Alpha Research, Румэн Радев набрал 63,9% голосов, а его оппонент Анастас Герджиков получил 33,1% голосов. Еще 3% избирателей проголосовали против обоих кандидатов.
По данным агентства Gallup International, за Радева проголосовали 65,7% избирателей, за Герджикова – 31,5%, против обоих кандидатов – 2,8% избирателей.
Официальные результаты голосования будут объявлены в среду, 24 ноября.
- Напомним, 19 ноября Румен Радев во время дебатов назвал Крым "российским" , а санкции против России - "неэффективными".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное