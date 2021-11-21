В Болгарии обнародованы результаты экзит-полов второго тура президентских выборов

Об этом сообщает Euronews .

По оценкам агентства Alpha Research, Румэн Радев набрал 63,9% голосов, а его оппонент Анастас Герджиков получил 33,1% голосов. Еще 3% избирателей проголосовали против обоих кандидатов.

По данным агентства Gallup International, за Радева проголосовали 65,7% избирателей, за Герджикова – 31,5%, против обоих кандидатов – 2,8% избирателей.

Официальные результаты голосования будут объявлены в среду, 24 ноября.