В Болгарии не планируют передавать оружие Украине
Премьер Болгарии Кирилл Петков заявил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на AP.
"Должен сказать, что пока мы не сможем направлять военную помощь Украине. Это невозможно", - сказал премьер.
В сообщении также говорится, что Болгария согласилась разместить дополнительный контингент НАТО, в том числе 150 пехотинцев США.
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