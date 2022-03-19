В Болгарии не планируют передавать оружие Украине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на AP.

"Должен сказать, что пока мы не сможем направлять военную помощь Украине. Это невозможно", - сказал премьер.

В сообщении также говорится, что Болгария согласилась разместить дополнительный контингент НАТО, в том числе 150 пехотинцев США.