В Болгарии назначили дату президентских выборов
Парламент Болгарии назначил дату выборов президента на 14 ноября
Об этом сообщает Reuters .
Президент Румен Радев, заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
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Его поддерживают социалисты и партия "Есть такой народ", победившей на выборах в парламент
После выборов в парлмент не смогли создать большинство.
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