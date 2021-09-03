В Болгарии назначили дату президентских выборов

Об этом сообщает Reuters .

Президент Румен Радев, заявил, что будет баллотироваться на новый срок.



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Его поддерживают социалисты и партия "Есть такой народ", победившей на выборах в парламент

После выборов в парлмент не смогли создать большинство.

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