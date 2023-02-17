В Болгарии нашли мертвыми в грузовике 18 мигрантов

Об этом сообщает агентство BGNES .

Стало известно, что в машине нелегально перевозили несколько десятков мигрантов. Выжившие были доставлены в больницу для лечения - всего 34 человека, среди них пятеро детей.

Отмечается, что грузовик нашли недалеко от села Локорско, в 20 км северо-восточнее столицы Болгарии Софии. Считается, что это крупнейший смертоносный инцидент с участием мигрантов в Болгарии.

Издание отмечает, что восемь человек, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии, сообщили государственному информационному агентству БТА в Центре экстренной медицинской помощи Болгарии.

Полиция разыскивает контрабандистов, которые, вероятно, управляли грузовиком и скрылись.