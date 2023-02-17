В Болгарии нашли мертвыми в грузовике 18 мигрантов
По меньшей мере 18 человек были найдены в Болгарии мертвыми в заброшенном грузовике, который нелегально перевозил мигрантов
Об этом сообщает агентство BGNES .
Стало известно, что в машине нелегально перевозили несколько десятков мигрантов. Выжившие были доставлены в больницу для лечения - всего 34 человека, среди них пятеро детей.
Отмечается, что грузовик нашли недалеко от села Локорско, в 20 км северо-восточнее столицы Болгарии Софии. Считается, что это крупнейший смертоносный инцидент с участием мигрантов в Болгарии.
Издание отмечает, что восемь человек, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии, сообщили государственному информационному агентству БТА в Центре экстренной медицинской помощи Болгарии.
Полиция разыскивает контрабандистов, которые, вероятно, управляли грузовиком и скрылись.
- 2 февраля стало известно, что президент Болгарии Румен Радев назначает пятые за два года досрочные выборы. Сообщается, что глава государства распустил парламент.
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