В Болгарии нашли еще один грузовик с нелегальными мигрантами после гибели 18 человек

Об этом местному каналу bTV рассказала окружной прокурор Наталья Николова.

Отмечается, что грузовик был задержан возле города Ихтиман в западной части Болгарии. По словам Николовой, все 43 мигранта несмотря на длительное пребывание в тесном пространстве микроавтобуса выглядели здорово. Среди них – десять детей, младшему восемь лет.

Прокурор также уточнила, что грузовик остановили после того, как водитель не рассчитался за горючее на автозаправочной станции. Его задержали.