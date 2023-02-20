В Болгарии нашли еще один грузовик с нелегальными мигрантами после гибели 18 человек
Полиция Болгарии после наиболее смертоносного инцидента с участием нелегальных мигрантов на прошлой неделе обнаружила еще один грузовик, в котором были спрятаны 43 человека, среди них десять – дети
Об этом местному каналу bTV рассказала окружной прокурор Наталья Николова.
Отмечается, что грузовик был задержан возле города Ихтиман в западной части Болгарии. По словам Николовой, все 43 мигранта несмотря на длительное пребывание в тесном пространстве микроавтобуса выглядели здорово. Среди них – десять детей, младшему восемь лет.
Прокурор также уточнила, что грузовик остановили после того, как водитель не рассчитался за горючее на автозаправочной станции. Его задержали.
- 17 февраля по меньшей мере 18 человек были найдены в Болгарии мертвыми в заброшенном грузовике, который нелегально перевозил мигрантов.
- 19 февраля правоохранители Болгарии задержали семь человек в связи с обнаружением 18 умерших мигрантов из Афганистана в заброшенном грузовике.
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