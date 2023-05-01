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В Болгарии начали расследование по применению страной санкций ЕС против России

1 мая, 2023 понедельник
15:27
Мир

Генеральная прокуратура Болгарии начала расследование по факту того, как правительство страны применяет санкции Европейского Союза против России

Об этом заявил генпрокурор Болгарии Иван Гешев, цитирует Euractiv .

В феврале Национальная налоговая служба Болгарии сообщила, что страна не производила санкции против граждан Российской Федерации или компаний из санкционного списка ЕС после 2014 года. Только после аннексии Крымского полуострова Болгария ввела ограничения.

В настоящее время в Болгарии почти 300 тыс. россиян владеют более 500 тыс. объектов недвижимости. Так сайт-расследователь Bird.bg опубликовал имена нескольких россиян, владеющих недвижимостью в стране, в том числе на Черном море, и из-за своих родственников фигурируют в санкционном списке. В то же время за последние восемь лет налоговая служба страны не издала ни одного акта о применении санкций.

Болгарский депутат Делян Добрев ранее заявил, что миллионы российских олигархов отмывают деньги через болгарские банки. Однако, что именно это за банка, он не уточнил. После этого прокуратура поручила Государственному агентству национальной безопасности расследования дела о применении страной санкции ЕС против России.

"Прокуратура направила запросы в Совет министров и все министерства и ведомства, участвующие в Координационной группе, относительно предоставления информации о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями", - говорится в заявлении прокуратуры.

  • 5 апреля Болгария определила военную агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру. В минобороны заявили, что российская армия совершает систематические преступления в Украине.
  • 6 апреля в Болгарии в рамках директивы ЕС об исполнении санкций приняли решение закрыть для входа российских судов все порты.
Россия
ЕС
санкции против России
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