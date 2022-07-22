В Болгарии на пляж вынесло фрагмент российского ЗРК
На пляж в Болгарии волны вынесли фрагмент российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь"
Об этом сообщает Nova.bg.
Отмечается, что боеприпас был найден на пляже между Поморием и Ахелой. Волны выбросили остатки ЗРК буквально к шезлонгам. На место происшествия вызвали полицию.
По данным экспертов, это фрагмент российской зенитной ракеты комплекса "Панцирь-С1", а именно моторный отсек – часть, которая при запуске отделяется от самой ракеты в полете. Специалисты уверяют, что найденный фрагмент не представляет опасности и не может взорваться.
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