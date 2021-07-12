В Болгарии на парламентских выборах наибольшее число голосов получили коалиция экс-премьера и партия шоумена-певца
По подсчетам 95,22% голосов, коалиция бывшего премьера Бойко Борисова ГЕРБ-СДС набирает 23,91%. Поддержка партии "Есть такой народ" популярного телеведущего и певца Слави Трифонова набирает 23,66%
Об этом пишет БГНЕС .
Партия Бойко Борисова заметно потеряла голоса от прошлых парламентских выборов, которые прошли в апреле. Тогда они получили 25,7% поддержки болгарских избирателей. Зато, партия "Есть такой народ" в апреле было 17,4%, тогда как сейчас 23,66%.
В Народные собрания Болгарии также проходят Болгарская социалистическая партия - 13.63%, коалиция "Демократическая Болгария" - 12.55%, Движение за права и свободы - 10.59% и партия "Встать! Мафия вон" - 5.04%.
Таким образом, 6 партий снова попали в парламент, как и на предыдущих выборах.
- Напомним, в мае президент Болгарии Румен Радев издал указ о роспуске 45-го Нацсобрания и назначил дату досрочных парламентских выборов
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