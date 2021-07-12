В Болгарии на парламентских выборах наибольшее число голосов получили коалиция экс-премьера и партия шоумена-певца

Об этом пишет БГНЕС .



Партия Бойко Борисова заметно потеряла голоса от прошлых парламентских выборов, которые прошли в апреле. Тогда они получили 25,7% поддержки болгарских избирателей. Зато, партия "Есть такой народ" в апреле было 17,4%, тогда как сейчас 23,66%.

В Народные собрания Болгарии также проходят Болгарская социалистическая партия - 13.63%, коалиция "Демократическая Болгария" - 12.55%, Движение за права и свободы - 10.59% и партия "Встать! Мафия вон" - 5.04%.

Таким образом, 6 партий снова попали в парламент, как и на предыдущих выборах.