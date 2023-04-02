В Болгарии на парламентских выборах лидируют два самых больших блока, - экзитполы

Об этом информирует BGNES .

Одним из лидеров последних выборов парламента в Болгарии стала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего пермьера Бойко Борисова. Также лидирует объединение проевропейских партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Данные экзитпола Trend показывают, что в парламент пройдут пять партий:

"ПО-ДБ" - 26,9%;

ГЕРБ – 26,7%;

пророссийская партия "Возрождение" – 12,9%;

Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство – 12,4%;

Болгарская социалистическая партия –10,5%.

Экзитпол Gallup утверждает, что партия "Есть такой народ" преодолеет четырехпроцентный барьер. Это проект комика Славы Трифонова, в 2021 году оказавшегося на втором месте на внеочередных выборах. В то же время, экзитпол Market Research прогнозирует партии преодоления проходного барьера в рамках статистической погрешности.

Возможные варианты коалиций предполагают участие или блоков ГЕРБ и "ППС-ДБ". Возможен также вариант, что одна из этих партий будет в коалиции с другими партиями, кроме "Возрождения".