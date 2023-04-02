В Болгарии на парламентских выборах лидируют два самых больших блока, - экзитполы
По результатам экзитполов в Болгарии на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах лидируют две крупнейшие партии
Об этом информирует BGNES .
Одним из лидеров последних выборов парламента в Болгарии стала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего пермьера Бойко Борисова. Также лидирует объединение проевропейских партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".
Данные экзитпола Trend показывают, что в парламент пройдут пять партий:
- "ПО-ДБ" - 26,9%;
- ГЕРБ – 26,7%;
- пророссийская партия "Возрождение" – 12,9%;
- Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство – 12,4%;
- Болгарская социалистическая партия –10,5%.
Экзитпол Gallup утверждает, что партия "Есть такой народ" преодолеет четырехпроцентный барьер. Это проект комика Славы Трифонова, в 2021 году оказавшегося на втором месте на внеочередных выборах. В то же время, экзитпол Market Research прогнозирует партии преодоления проходного барьера в рамках статистической погрешности.
Возможные варианты коалиций предполагают участие или блоков ГЕРБ и "ППС-ДБ". Возможен также вариант, что одна из этих партий будет в коалиции с другими партиями, кроме "Возрождения".
- 29 марта стало известно, что болгарская национальная ассоциация производителей зерна блокирует четыре пограничных перехода с требованием не распространять на страну регламент о беспошлинном ввозе зерна.
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