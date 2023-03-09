В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
В Болгарии кандидат в депутаты Атанас Стефанов выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг. Он заявил, что флагу там не место, и назвал его "фашистским"
Соответствующее видео выложил в Facebook лидер ЧП МИР Симеон Славчев, также участвующий в предвыборной гонке на предстоящих досрочных выборах 2 апреля.
На ролике видно, как политик под крик "Ура!" снимает флаг Украины с балкона и бросает его вниз. Затем флаг пренебрежительно перетаскивают к цветочному горшку.
"Мы сняли фашистский флаг, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост", – прокомментировал Атанас Стефанов свой поступок.
В то же время Симеон Славчев заявил, что украинский флаг находился на здании мэрии Софии незаконно.
"Размещение иностранных флагов на болгарских институциях - это серьезная провокация, ущерб государственности и нейтралитету Болгарии, что еще больше разделяет наше общество. Именно поэтому кандидат в депутаты от партии МИР Атанас Стефанов убрал украинский флаг", - написал он.
- Ранее 50 депутатов от пророссийских партий потребовали признать неконституционным решение парламента Болгарии от 9 декабря о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине. Однако 7 марта конституционный суд Болгарии признал законной военную помощь Украине.
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