Соответствующее видео выложил в Facebook лидер ЧП МИР Симеон Славчев, также участвующий в предвыборной гонке на предстоящих досрочных выборах 2 апреля.

На ролике видно, как политик под крик "Ура!" снимает флаг Украины с балкона и бросает его вниз. Затем флаг пренебрежительно перетаскивают к цветочному горшку.

"Мы сняли фашистский флаг, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост", – прокомментировал Атанас Стефанов свой поступок.

В то же время Симеон Славчев заявил, что украинский флаг находился на здании мэрии Софии незаконно.

"Размещение иностранных флагов на болгарских институциях - это серьезная провокация, ущерб государственности и нейтралитету Болгарии, что еще больше разделяет наше общество. Именно поэтому кандидат в депутаты от партии МИР Атанас Стефанов убрал украинский флаг", - написал он.