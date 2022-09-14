В Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна, - СМИ
В Болгарии по всей стране на общенациональную акцию протеста вышли производители зерна, жалующиеся на бесконтрольный ввоз зерна из Украины
Об этом сообщает болгарский телеканал Nova .
Отмечается, что протесты с сельскохозяйственной техникой ожидаются в нескольких городах страны, в основном в Бургасе, Добрыче и Ямболе.
Производители настаивают на том, чтобы знать, где хранится украинское зерно и прежде не смешивать его с болгарским. Протест также будет направлен против высоких цен на удобрения, используемые для обработки почвы.
Ассоциация производителей зерна выразила подозрения, что украинское зерно ввозится с низким фитосанитарным контролем.
По словам Николая Кирова, председателя правления зернопроизводителей Бургаса, болгарский подсолнечник не закупается, а склады забиты украинским. "Коллеги из Украины, под давлением кризиса, продают ниже себестоимости", - сказал он.
Фермеры также заявляют, что украинское зерно не идет по транзиту в Европу, а остается в Болгарии.
В Монтане производители зерна также собрались в знак протеста. Колонна сельхозтехники проедет одним из главных бульваров города.
"Основные требования - остановить ввоз украинского зерна, который должен был пройти через страну транзитом, а не застаиваться здесь", - сказала Радуга Васильева, президент Ассоциации зернопроизводителей региона.
- В конце мая премьер-министр Болгарии Кирилл Петков предложил экспортировать украинское зерно через порты вблизи Одессы: болгарскую Варну и румынскую Констанцу.
- 6 июля Болгария предложила Украине помощь в транспортировке и хранении зерна .
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