В Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна, - СМИ

Об этом сообщает болгарский телеканал Nova .

Отмечается, что протесты с сельскохозяйственной техникой ожидаются в нескольких городах страны, в основном в Бургасе, Добрыче и Ямболе.

Производители настаивают на том, чтобы знать, где хранится украинское зерно и прежде не смешивать его с болгарским. Протест также будет направлен против высоких цен на удобрения, используемые для обработки почвы.

Ассоциация производителей зерна выразила подозрения, что украинское зерно ввозится с низким фитосанитарным контролем.

По словам Николая Кирова, председателя правления зернопроизводителей Бургаса, болгарский подсолнечник не закупается, а склады забиты украинским. "Коллеги из Украины, под давлением кризиса, продают ниже себестоимости", - сказал он.

Фермеры также заявляют, что украинское зерно не идет по транзиту в Европу, а остается в Болгарии.

В Монтане производители зерна также собрались в знак протеста. Колонна сельхозтехники проедет одним из главных бульваров города.

"Основные требования - остановить ввоз украинского зерна, который должен был пройти через страну транзитом, а не застаиваться здесь", - сказала Радуга Васильева, президент Ассоциации зернопроизводителей региона.

В конце мая премьер-министр Болгарии Кирилл Петков предложил экспортировать украинское зерно через порты вблизи Одессы: болгарскую Варну и румынскую Констанцу.

6 июля Болгария предложила Украине помощь в транспортировке и хранении зерна .

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